Газпромбанк будет рассматривать платежные поручения за один день

При этом стандартное время рассмотрения платежных поручений, в соответствии с условиями подписанных договоров и дополнительных соглашений с заказчиками, составляет три рабочих дням. Но уже с 1 января будущего года в банке планируют рассматривать все платежные поручения не позже чем на будущий день.