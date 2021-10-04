В Уфе муж поссорился с женой и попытался сжечь её, он под арестом, она в реанимации

Пресс-служба следственного комитета Башкирии сделала достоянием жуткий семейный конфликт, в результате которого агрессор-муж уже взят под стражу, а его жертва, она же супруга находится на волоске от гибели – в реанимации с 70% ожогов тела.
Произошел вопиющий случай в садовом товариществе под Уфой, семейная пара ругалась так интенсивно, что муж облил жену горючим и поджег. Благо крики матери услышала дочь женщины, она же и начала тушить свою маму. Девушка оперативно вызвала медиков, которые и спасли её жизнь.
Однако давать какие-то дальнейшие прогнозы сложно, жертва домашнего тирана получила ожоги 2 и 3 степени 70% тела. Как уже было упомянуто выше, сейчас женщина находится в реанимации.
Следком сообщает, что в отношении поджигателя возбуждено уголовное дело, вменяют ему покушение на убийство с особой жестокостью. Также сообщается, что после допроса мужчина был отправлен по стражу.