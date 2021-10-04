mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе муж поссорился с женой и попытался сжечь её, он под арестом, она в реанимации

4 октября 2021, 12:00
Фото: пресс-служба СК Башкирии
Семейный дебошир стал фигурантом уголовного дела, ему вменяют покушение на убийство с особой жестокостью.

Пресс-служба следственного комитета Башкирии сделала достоянием жуткий семейный конфликт, в результате которого агрессор-муж уже взят под стражу, а его жертва, она же супруга находится на волоске от гибели – в реанимации с 70% ожогов тела.

Произошел вопиющий случай в садовом товариществе под Уфой, семейная пара ругалась так интенсивно, что муж облил жену горючим и поджег. Благо крики матери услышала дочь женщины, она же и начала тушить свою маму. Девушка оперативно вызвала медиков, которые и спасли её жизнь.

Однако давать какие-то дальнейшие прогнозы сложно, жертва домашнего тирана получила ожоги 2 и 3 степени 70% тела. Как уже было упомянуто выше, сейчас женщина находится в реанимации.

Следком сообщает, что в отношении поджигателя возбуждено уголовное дело, вменяют ему покушение на убийство с особой жестокостью. Также сообщается, что после допроса мужчина был отправлен по стражу.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48