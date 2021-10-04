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Убийца и насильник студенток из Башкирии заявил, что «не понимал, что творит»

4 октября 2021, 10:55
Фото: тг канал Shot
Сообщается, что он уже вышел из непродолжительной комы неясного генеза, однако допроса еще не было.

Как уже сообщал сегодня Mkset, подозреваемый в убийстве трёх студенток медколледжа из Башкирии некоторое время, а именно три часа провел в коме неизвестного происхождения, то есть никак не реагировал на внешние раздражители. После полученной капельницы Александр Лазарев пришел в себя и встал на ноги. К машине, которая доставила его в отдел полиции он шел самостоятельно, в посторонней помощи не нуждался.

Несмотря на то, что врачи назвали это состояние комой неизвестного происхождения, и связывали это с психосоматикой, правоохранители считают, что бывалый нарушитель правопорядка Лазарев ловко притворялся.

Как бы то ни было, Александр Лазарев отправился в отделение полиции, где в скором времени должен начаться допрос. телеграм-канал Shot сообщает, что он уже говорил с силовиками и рассказал им, что девочки сами пригласили его на свою вечеринку. Также он заявил, что на момент убийства не понимал, что творит.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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