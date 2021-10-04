Убийца и насильник студенток из Башкирии заявил, что «не понимал, что творит»

Как бы то ни было, Александр Лазарев отправился в отделение полиции, где в скором времени должен начаться допрос. телеграм-канал Shot сообщает, что он уже говорил с силовиками и рассказал им, что девочки сами пригласили его на свою вечеринку. Также он заявил, что на момент убийства не понимал, что творит.