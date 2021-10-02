Жители Учалов вышли на сход против оптимизации больницы, несмотря на визит Забелина

Сегодня, 2 октября жители города Учалы вышли на сход граждан. Уведомление о проведении публичного мероприятия на имя главы администрации Учалинского района Руслана Гилязетдинова поступило еще в 20-х числах сентября (есть в распоряжении редакции Mkset). Точная информация о количестве вышедших на сход граждан пока нет. Заметим, что жители вышли на сход в защитных масках, соблюдая требования закона.
В документе были указаны цели собрания: отмена оптимизации Учалинской ЦГБ, отмена перевода отделения роддома и отделения экстренной инсультной терапии в город Белорецк, а также отмена перевода в Белорецк лаборатории, морга и скорой помощи. В документе содержалось и требование отмены перевода младшего медперсонала в уборщицы.
Напомним, что вчера, 1 октября в Учалах министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин провел встречу с жителями Учалов. Министр пояснил, чем обоснованы некоторые непопулярные меры: приостановка диспансеризации и плановой госпитализации. Причиной он назвал коронавирус и усугубляющаяся эпидситуация в регионе. в ходе встречи Максим Забелин рассказал о том, что на рассмотрении находится решение построить еще две инфекционные больницы в Зауралье и на западе республики.