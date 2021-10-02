В Уфе случайно задержали 50-летнего мужчину, который угрожал убийством своей матери

Инцидент произошел сегодня утром, в Демском районе Уфы. Опасаясь расправы от собственного давно не маленького ребенка женщина выскочила из дома в поисках помощи. На счастье пожилой женщины в это время сотрудник полиции проводил обход участка, ему она и сообщила, что её 50-летний сын угрожает её убить. Причем не с голыми руками, а вооружившись палкой.