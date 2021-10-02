В Уфе случайно задержали 50-летнего мужчину, который угрожал убийством своей матери

Инцидент произошел сегодня утром, в Демском районе Уфы. Опасаясь расправы от собственного давно не маленького ребенка женщина выскочила из дома в поисках помощи. На счастье пожилой женщины в это время сотрудник полиции проводил обход участка, ему она и сообщила, что её 50-летний сын угрожает её убить. Причем не с голыми руками, а вооружившись палкой.
Сотрудник тут же поднялся в квартиру пожилой женщины, задержал нерадивого сына и депортировал в отделение, где с ним и будут проводить дальнейшее разбирательство. На данный момент известно, что Отдел полиции № 11 УМВД России по Башкирии возбудил в отношении злодея уголовное дело по 119 статье УК РФ.
Леденящую кровь историю рассказала пресс-служба МВД по Башкирии и напомнила жителям о том, что в подобных ситуациях нельзя молчать. Сразу обратиться за помощью можно при помощи звонка на номер 02 (102- с мобильного).
Полиция напоминает, в первую очередь – нельзя молчать, если в отношении вас совершено насилие, необходимо сразу обратиться за помощью. В кратчайший срок сообщите в полицию, близким людям, которые способны вам помочь.