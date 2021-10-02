В Минздраве Башкирии рассказали, как вскрывают трупы пациентов с коронавирусом

Происходит аутопсия в соответствии со строго регламентированными правилами. Из отделения, где человек скончался, его транспортируют в самое последнее отделение в жизни человека – в патологоанатомическое. Там, в отделении, или попросту в морге, по правилам должна находиться специальная папка, в которой и можно найти ту самую памятку по технике процедуры вскрытия и забора материала для предстоящего бактериологического исследования.