Рустам Набиев из Уфы на руках покорил вершину восьмой по величине в мире горы Манаслу

Рустам Набиев служил в десантных войсках и лишился обеих ног из-за обрушения в казарме в Омске. Но мужчина не упал духом, обзавелся семьей и детьми и ведет активный образ жизни, да такой которым похвастается не каждый человек, у которого нет таких особенностей. Так в прошлом 2020 году он покорил Эльбрус. Теперь он стал первым в мире человеком, совершившим восхождение на эту вершину.