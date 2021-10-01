Жителям Башкирии напомнили о штрафах за нарушение масочного режима

Так, физические лица могут рассчитывать на штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей, должностные лица уже от 5 до 15 тысяч рублей, а вот юридическим лицам за несоблюдение масочного режима может светить уже от 50 до 100 тысяч рублей.