Жителям Башкирии напомнили о штрафах за нарушение масочного режима

Министерство торговли и услуг Башкирии напомнило жителям региона, что несоблюдение масочного режима может повлечь за собой штраф.
Так, физические лица могут рассчитывать на штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей, должностные лица уже от 5 до 15 тысяч рублей, а вот юридическим лицам за несоблюдение масочного режима может светить уже от 50 до 100 тысяч рублей.
Напомним, что повышенный режим готовности в Башкирии действует уже с 18 марта. Помимо этого, глава региона Радий Хабиров сегодня, 1 октября, ввел новые ограничения в связи с ростом заболевших COVID-19. Ограничения начнут действовать постепенно с 4 октября. Узнать, при посещении каких мест необходимо будет предъявить либо сертификат о вакцинации, либо справку о перенесённом коронавирусе в течение последний 6 месяцев, можно в нашем материале.