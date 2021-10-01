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Жителям Башкирии напомнили о штрафах за нарушение масочного режима

1 октября 2021, 10:57
Фото: 1mediainvest.ru
Максимально возможный штраф за несоблюдение масочного режима составляет 100 тысяч рублей.

Министерство торговли и услуг Башкирии напомнило жителям региона, что несоблюдение масочного режима может повлечь за собой штраф.

Так, физические лица могут рассчитывать на штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей, должностные лица уже от 5 до 15 тысяч рублей, а вот юридическим лицам за несоблюдение масочного режима может светить уже от 50 до 100 тысяч рублей.

Напомним, что повышенный режим готовности в Башкирии действует уже с 18 марта. Помимо этого, глава региона Радий Хабиров сегодня, 1 октября, ввел новые ограничения в связи с ростом заболевших COVID-19. Ограничения начнут действовать постепенно с 4 октября. Узнать, при посещении каких мест необходимо будет предъявить либо сертификат о вакцинации, либо справку о перенесённом коронавирусе в течение последний 6 месяцев, можно в нашем материале.

#Новости#Элина Сайфранова#Коронавирус COVID-19
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