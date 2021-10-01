Глава Башкирии ввел новые ограничения в связи с ростом заболевших коронавирусом

Глава Башкирии ввел новые ограничения в связи с ростом заболевших коронавирусом
Глава Башкирии ввел новые ограничения в связи с ростом заболевших коронавирусом
Вчера, 08:43Коронавирус COVID-19Элина СайфрановаФото: Скриншот с видео
Ограничения разделены на несколько этапов и начнут действовать с 4 октября.

Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях объявил о новых ограничениях в связи с ростом заболевших коронавирусом. Ограничения были приняты на заседании оперштаба, которое состоялось еще вчера, а соответствующий указ, по словам главы, выйдет сегодня, 1 октября, в 14:00.

Согласно сообщению Радия Хабирова посещать общественные места можно будет только при наличии либо сертификата о пройденной вакцинации, либо справки о перенесённом коронавирусе в течение 6 месяцев. Как мы уже отметили, ограничения разделены на три этапа:

Так, с 4 октября без соответствующих справок нельзя будет посещать государственные и муниципальные музеи, театры, библиотеки, дома культуры, кинотеатры, а также массовые спортивные мероприятия.

Второй этап начнется с 12 октября и к уже действующим ограничениям добавятся торговые центры, частные музеи, выставочные залы, библиотеки, кинотеатры, концертные залы. Также без предъявления необходимой справки нельзя будет приобрести билет на междугородние автобусы и пригородный поезд «Орлан».

Далее, с 18 октября ограничительные меры начнут действовать и в отношении салонов красоты, СПА-салонов, соляриев, бань и саун, а также физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов. Отмечается, что ограничения на посещения ресторанов и кафе вводятся в случае, если в них более 50 посадочных мест.

Как сообщает сам Радий Хабиров, вчера он также посетил и красную зону в ковид-госпитале в Зубово, где «своими глазами убедился, что в реанимации и на ИВЛ нет ни одного вакцинированного». И далее напомнил о планах властей вакцинировать к 1 октября 80% населения, однако дедлайн наступил, а в регионе прививку от инфекции сделали, по данным Хабирова, чуть больше 50%.

— Лишь достигнув установленных показателей, мы придем к коллективному иммунитету и сможем вернуться к нормальной жизни, — заявил глава Башкирии.

Между тем он также отметил, что ситуация с COVID-19 в республике «относительно стабильная», а данные ограничения Хабиров вводит для людей.

— Всевышний свидетель, делаю это для людей, — возвышенно завершил Радий Хабиров.

Между тем напомним, что вчера был побит очередной антирекорд по количеству заболевших и погибших за сутки жителей Башкирии. Так, прирост заболевших по данным на 30 сентября составил 420 человек, а погибших - 21 человек. Всего за период пандемии от нового заболевания скончались 1615 человек.

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