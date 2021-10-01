В Ночной хоккейной лиге играют врачи и космонавты

Всего в лиге предполагается четыре возрастных дивизиона, но нет жестких рамок распределения. Вячеслав Петров, самый возрастной участник лиги, играет в чебоксарской команде «Энергия. 20 век». Ему 72 года, и 9 лет из них он участвует в соревнованиях лиги. Он рассказал, что команда была создана еще на старте проекта, когда возрастной ценз был 40+. Сейчас в команде Петрова практически все спортсмены возраста 50+, в этом году они могут участвовать в новом дивизионе. Цель нововведения — дать возможность игрокам старше пятидесяти лет чувствовать себя комфортнее и сражаться против равных соперников.