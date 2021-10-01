В Башкирии побит очередной антирекорд по коронавирусу: +452 заболевших и +22 погибших

Напомним, что сегодня глава Башкирии ввел ограничения в связи с ростом заболевших COVID-19. В частности, ограничения разделены на три этапа. Первый — начнется с 4 октября, второй — с 12 октября, а третий — с 18. Узнать, какие места в Башкирии позволительно будет посещать только при наличии сертификата о вакцинации, либо со справкой о перенесенном в течение 6 месяцев коронавирусе, можно здесь.