У водителя внедорожника на Камчатке нашли более 1 тонны красной икры

Как сообщает 360tv.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД, сотрудники полиции остановили автомобиль на дороге Петропавловск-Камчатский – Мильково. Пришлось прибегать к погоне – водитель машины игнорировал требования сотрудников, не остановился и попытался скрыться.
В рамках осмотра в кузове машины сотрудники правоохранительных органов обнаружили красную икру-сырец, масса которой составила более 1,2 тыс. кг.
К настоящему моменту удалось установить, что владелец машины и его приятель приобрели икру в Усть-Большерецком районе. Они собирались переработать и продать сырец.
Суммарная стоимость незаконной продукции составляет более 34 млн руб. По факту возбуждено уголовное дело.