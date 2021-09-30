У водителя внедорожника на Камчатке нашли более 1 тонны красной икры

Как сообщает 360tv.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД, сотрудники полиции остановили автомобиль на дороге Петропавловск-Камчатский – Мильково. Пришлось прибегать к погоне – водитель машины игнорировал требования сотрудников, не остановился и попытался скрыться.