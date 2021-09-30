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Опубликовано видео с места убийства трёх уроженок Башкирии в городе Гай в Оренбуржье

30 сентября 2021, 08:56
Фото: скриншот видео
Трагедия произошла сегодня ночью, расследованием её обстоятельств занимаются компетентные службы.

Видео с места трагедии, которым стала съемная квартира и двор троих уроженок Башкирии, жестоко убитых сегодня ночью в соседнем регионе, опубликовал Следственный комитет.

Напомним, трое молодых девушек, среди которых были и несовершеннолетние, были жестоко убиты сегодня ночью в городе Гай Оренбургской области. Там все они учились в медицинском колледже и вместе снимали квартиру. Тела двоих девушек нашли в квартире с колото-резаными ранами, саму квартиру преступник поджег, пытаясь замести следы. Еще одна девушка пыталась сбежать, но преступник настиг её и убил. Её тело обнаружили во дворе дома, где проживали девушки.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия#Видео
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