Бастрыкин взял на контроль расследование убийства студенток из Башкирии в Оренбуржье

В данный момент у следствия нет официальных подозреваемых по резонансному делу, с парня, которого изначально подозревали в жестокой расправе и даже начали распространять ориентировки на него, уже сняли все подозрения, так как у него есть подтвержденное алиби – на момент убийства он находился в Уфе. Молодой парень сам позвонил в отделение и сообщил о своей непричастности.