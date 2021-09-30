Башкирии одобрили бюджетный кредит на сумму почти в 15 миллиардов рублей

Стало известно, что Башкирии, в числе девяти регионов России, одобрили бюджетный кредит на сумму в 14,8 миллиарда рублей. Об этом сообщили на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.
Так, на выделенные деньги планируется построить школу на 2200 мест, также отремонтировать дороги, создать Южные ворота в Уфе. Помимо этого, в новых микрорайонах создадут около 5,7 миллиона квадратных метром жилья и введут почти 20 тысяч новых рабочих мест.
Известно, что бюджетные кредиты были одобрены и другим субъектам РФ на общую сумму в 975,7 миллиарда рублей.
Отметим, инфраструктурные кредиты выдаются на льготных условиях, а именно под 3% годовых и сроком на 15 лет. К тому же, его одобрение зависит от финансовой политики региона. Так, чем меньше у субъекта долгов, тем больше инфраструктурных кредитов он может получить.
Ранее мы писали, что Башкирия только направляла запрос на получение инфраструктурного кредита. Тогда премьер-министр региона сообщал, что бюджетный кредит даст развитие двум инвестиционным проектам: «Комплексное развитие территории городского округа город Нефтекамск» и «Комплексная застройка территории „Южные ворота“ в Уфе». Отмечалось также и то, что в случае, если сумма бюджетного кредита будет увеличена, то в правительстве Башкирии рассмотрят подачу заявки еще и на улучшение городского электротранспорта.