Башкирии одобрили бюджетный кредит на сумму почти в 15 миллиардов рублей

Отметим, инфраструктурные кредиты выдаются на льготных условиях, а именно под 3% годовых и сроком на 15 лет. К тому же, его одобрение зависит от финансовой политики региона. Так, чем меньше у субъекта долгов, тем больше инфраструктурных кредитов он может получить.