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В Уфе еще пять школ перешли на дистанционное обучение

29 сентября 2021, 04:56
Фото: 1mediainvest
По рекомендации регионального Роспотребнадзора занятия будут 14 дней проходить онлайн.

Стало известно, что с завтрашнего дня, 30 сентября на дистанционное обучение будут переведены ученики 5-8 и 10 классов еще пяти уфимских школ. Это касается школ № 23 и 61. Также дистант ждет учеников 5,6,7,8 и 10 классов Аксаковской гимназии №11 и лицеев № 160 и 62. Младшие классы и будущие выпускники продолжат обучение в привычном режиме.

Учеников перевели на дистант временно, пока что озвучен двухнедельный срок, однако не исключено, что если эпидемиологическая ситуация стабилизируется, то учебный процесс вновь вернется в офлайн формат.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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