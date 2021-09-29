В Уфе еще пять школ перешли на дистанционное обучение

Стало известно, что с завтрашнего дня, 30 сентября на дистанционное обучение будут переведены ученики 5-8 и 10 классов еще пяти уфимских школ. Это касается школ № 23 и 61. Также дистант ждет учеников 5,6,7,8 и 10 классов Аксаковской гимназии №11 и лицеев № 160 и 62. Младшие классы и будущие выпускники продолжат обучение в привычном режиме.