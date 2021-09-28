В Уфе пожилым дарят за вакцинацию пачку чая и кофе, в Москве - набор за 7000 рублей

Также было найдено много разнообразных способов поощрения за вакцинацию от коронавируса для всех категорий граждан - тут и билеты в кино, и прямые выплаты, и дополнительные выходные, в Хабаровске даже сообщали о подарочном десятке яиц. Однако, несмотря на это, в Башкирии власти признают, что темп вакцинации значительно снизился, и сокращают количество мобильных пунктов, где можно поставить вакцину от коронавируса.