В Уфе городское Управление транспорта и связи возглавил Олег Хмарин

Сегодня, 28 сентября достоянием общественности стала очередная кадровая перестановка в городской мэрии. Стало известно, что Управление транспорта и связи города Уфы возглавил 31-летний Олег Хмарин.
Мэр Уфы Сергей Греков, представляя нового главу Управления транспорта и связи, уточнил, что несмотря на молодой возраст чиновника, за его плечами бол опыт. Греков радушно поприветствовал Хмарина словами «Добро пожаловать».
Справка. Хмарин родился в 1990 году в Уфе, ему 31 год. Выпускник УГНТУ по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». У Хмарина действительно богатый опыт работы и на коммерческих и на муниципальных предприятиях. До сегодняшнего назначения трудился в должности начальника отдела сопровождения государственных программ и инвестиций в Минтрансе Башкирии.
В недавнем прошлом в городской мэрии прошли еще некоторые кадровые перестановки, так 21 июля Сергей Греков сообщил о кадровых изменениях. Начальником управления по обеспечению жизнедеятельности города администрации Уфы был назначен Аскар Батталов. Среди недавних назначений в мэрии также новый руководитель пресс-службы городской администрации. Им стал Талгат Зайнуллин.