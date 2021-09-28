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В Уфе городское Управление транспорта и связи возглавил Олег Хмарин

28 сентября 2021, 07:11
Фото: Пресс-служба администрации Уфы
Молодого чиновника представил мэр Уфы Сергей Греков на сегодняшнем оперативном совещании.

Сегодня, 28 сентября достоянием общественности стала очередная кадровая перестановка в городской мэрии. Стало известно, что Управление транспорта и связи города Уфы возглавил 31-летний Олег Хмарин.

Мэр Уфы Сергей Греков, представляя нового главу Управления транспорта и связи, уточнил, что несмотря на молодой возраст чиновника, за его плечами бол опыт. Греков радушно поприветствовал Хмарина словами «Добро пожаловать».

Справка. Хмарин родился в 1990 году в Уфе, ему 31 год. Выпускник УГНТУ по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». У Хмарина действительно богатый опыт работы и на коммерческих и на муниципальных предприятиях. До сегодняшнего назначения трудился в должности начальника отдела сопровождения государственных программ и инвестиций в Минтрансе Башкирии.

В недавнем прошлом в городской мэрии прошли еще некоторые кадровые перестановки, так 21 июля Сергей Греков сообщил о кадровых изменениях. Начальником управления по обеспечению жизнедеятельности города администрации Уфы был назначен Аскар Батталов. Среди недавних назначений в мэрии также новый руководитель пресс-службы городской администрации. Им стал Талгат Зайнуллин.

#Новости#Ирина Деревянчук#Политика
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