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В Уфе безработица снизилась в четыре раза, на каждого безработного – три вакансии

28 сентября 2021, 04:13
Фото: 1mediainvest
Несмотря на пандемию в городе наблюдается оживление рынка труда.

На сегодняшней оперативке в мэрии чиновники заявили о существенном снижении безработицы – в четыре раза. Так, сегодня в Уфе на каждого безработного приходится почти 3 вакансии, а именно 2,7.

По данным директора Центра занятости населения Уфы Ридана Ахьямова, на 1 января безработица держалась на уровне 6,16%, а к 23 сентября стала составлять 1,41%. Еще немного цифр – в начале 2020 года количество безработных в Уфе составляло 37 805 человек, по данным же на 23 сентября их количество составило 8 537 человек.

Всего с начала 2021 года было заявлено о 127,7 тысяч вакансий, средняя продолжительность существования вакансий в 2021 году составила 1,7 месяца. Работает в городе и нацпроект Демография, в рамках которого проводится обучение граждан в рамках федерального проекта Содействие занятости. Для отдельных категорий граждан. В этом году планируется обучить 2 613 человек, 1 745 из них уже приступили к обучению.

Безработица снизилась более чем в 4 раза, с начала года количество рабочих мест увеличилось на 7066. На каждого ищущего работу приходится 3 вакансии – существенно возросла потребность в работниках. Средняя зарплата составляет 30 тысяч рублей.Ридан Ахьямов

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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