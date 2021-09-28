В Уфе 55 многоквартирных дома остаются без отопления – мэрия

Не обошлось и без оказий, так старт отопительного сезона был сорван управляющей компание ООО ТЖХ Ленинского района, в управлении которой более 120 домов. К середине дня субботы, 25 сентября не были организованы работы по подключению жилых домов, к работам была подключена другая управляющая компания. Председатель ТСЖ Надежда не устранил утечку, из-за которой в два дома по улице Комсомольской не было подано тепло. Жителям домов, которые столкнулись с этими проблемами, в мэрии рекомендовали сменить УК.