Устроивший резню в школе Стерлитамака подросток выписался из психбольницы

Стерлитамакского фаната Колумбайна, который в апреле 2018 года нанес ножевые ранения однокласснице и учителю, а также пытался поджечь класс, отправили не за решетку, а на принудительное лечение, об этом сообщает издание UFA1.RU. 27 сентября 2021 года стало известно о том, что его выписали из стационара и направили продолжать лечение дома, Mkset обратился в Минздрав Башкирии, где изданию подтвердили информацию о выписке. Известно и то, что парень вернется домой, в квартиру, которая располагается в одном доме с пострадавшей учительницей. Но, судя по всему, их соседство не будет продолжаться, издание сообщает о намерении семьи перебраться на Север, где родители планируют «держать сына в ежовых рукавицах».
Напомним, в 2018 году в школу № 1 города Стерлитамак один из её учеников пришел в школу с ножом и набросился на преподавателя и одноклассницу, парень нанес им ранения, а следом поджог класс. Заметим, что это была не первая его попытка причинить вред школе и тем, с кем он контактировал в ней. В 2016 году паренек приносил в школу коктейль Молотова, но свой план реализовать ему тогда не удалось. С ним работали и правоохранители, также он проходил терапию, так дело и спустили на тормозах. Он обещал, что больше так не будет.
Но обещание свое парень не сдержал. В его планах было и самодельное взрывное устройство, информация об этом распространилась, однако должного внимания ей не придали, педагогический состав тревожные известия проигнорировал. Тогда парень пришел в школу с ножом, которым нанес однокласснице 6 ранений, также от его рук пострадала учительница. Следом он разлил горючую жидкость и поджег ее, одна из его одноклассниц испугалась так, что выпрыгнула в окно, получив травмы позвоночника.