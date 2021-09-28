Между Уфой и казахстанским Нур-Султаном планируют открыть прямые авиаперелеты

Сотрудничество с Казахстаном Башкирия ведет уже продолжительное время, так по словам Хабирова Казахстан является главным торгово-экономическим партнёром Башкортостана на территории СНГ. Причем взаимодействует Башкирия с Казахстаном не только на уровне властей, активно действует и бизнес-партнерство республики со страной. Так на прошедшем в Сибае Инвест-форуме Зауралье присутствовали 900 бизнесменов, представителей госорганов и экспертов из России, Турции, Казахстана и Беларуси.