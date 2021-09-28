Между Уфой и казахстанским Нур-Султаном планируют открыть прямые авиаперелеты

Сегодня, 28 сентября состоялась встреча Радия Хабирова с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Радий Хабиров прилетел в Нур-Султан с рабочей встречей еще вчера, он возглавил целую делегацию, в состав которой вошли представители республиканского правительства. Одной из важнейших тем, которые поднимали руководители стала возможность введения прямого рейса между башкирской столицей и столицей Казахстана Нур-Султаном.
Сотрудничество с Казахстаном Башкирия ведет уже продолжительное время, так по словам Хабирова Казахстан является главным торгово-экономическим партнёром Башкортостана на территории СНГ. Причем взаимодействует Башкирия с Казахстаном не только на уровне властей, активно действует и бизнес-партнерство республики со страной. Так на прошедшем в Сибае Инвест-форуме Зауралье присутствовали 900 бизнесменов, представителей госорганов и экспертов из России, Турции, Казахстана и Беларуси.
Радию Хабирову в ходе нынешней поездки еще предстоит с президентом соседнего государства Касым-Жомартом Токаевым. Проведет руководитель Башкирии и встречу с председателем Сената Парламента Мауленом Ашимбаевым, среди запланированных мероприятий также встреча главы Башкирии с акыном Западно-Казахстанской области Гали Искалиевым.
Заметим и то, что сегодня глава Башкирии Радий Хабиров выложил в своих социальных сетях селфи с широкой улыбкой, которое подписал весьма лаконично, а именно пожелал подписчикам доброго утра из Нур-Султана и коротко сообщил – развиваем внешнеэкономические связи с бизнесом Казахстана.