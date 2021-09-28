Forbes включил в список туристические проекты Потанина

Помимо этих проектов «русской мечты», как их назвали журналисты Forbes, в обзоре рассказывается о проекте на искусственном острове Авадзи Юмэ Бутай известного японского архитектора Тадао Андо, об уникальном отеле-обсерватории для ученых на горе Серро Параналь, расположенном в Чили, и гостинице для влюбленных на подводной лодке. Упоминается и о первом космическом отеле, который в скором времени планируется построить.