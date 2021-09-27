mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе в РКБ им. Куватова открылся ковид-госпиталь

27 сентября 2021, 04:40
Фото: Instagram.com
Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения.

Стало известно, что в Уфе в Республиканской клинической больнице им. Куватова открылся новый ковид-госпиталь. Об этом у себя в социальных сетях сообщил главный врач больницы Шамиль Булатов.

Отмечается, что госпиталь будет находиться в отдельном здании больницы, а коечный фонд будет стоять из 210 коек постоянного использования и 50 коек будет находится в резерве. К тому же, предусматривается 20 реанимационных коек на инфекционный стационар.

Помимо этого, сам госпиталь будет носит временный статус скорой медицинской помощи.

— В связи с перепрофилированием под ковид госпиталь БСМП, мы временно приняли и статус СМП для оказания экстренной хирургической медицинской помощи для жителей Уфы, — информирует главврач.

Булатов отмечает, что это не первый и не второй подобный опыт для больницы. Так, во всех корпусах учреждения соблюдаются антиковидные меры: шлюзы, термометрия, обработка рук антисептиком, а также ограничение допуска посторонних лиц в больницу.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48