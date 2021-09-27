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Главу Кушнаренковского района Башкирии обвинили в превышении должностных полномочий

27 сентября 2021, 13:42
Фото: 1mediainvest
Ущерб от действий чиновника бюджету муниципалитета составил более 8,6 млн рублей.

Пресс-служба Следственного комитета по республике Башкортостан сообщило о том, Дюртюлинский межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан предъявил обвинение главе администрации Кушнаренковского района. 44-летнему чиновнику вменяют превышение должностных полномочий (часть 2 286 стать УК РФ).

На сегодняшний день суд по ходатайству следователя отстранил его от занимаемой должности. Также известно о том, что дома у чиновника, а также в администрации района и сельсовета уже прошли обыски, в ходе которых были изъяты важные документы и другие предметы. Прошли допросы работников администрации и прочих причастных.

Следствие полагает, что в июле 2019 года чиновник заключил договор аренды земельного участка с видом разрешенного использования: «для ведения сельскохозяйственного производства» с обществом с ограниченной ответственностью, которое сельхоз деятельностью не занималось. Предметом договора стал участок поблизости от села Первушино, его площадь составляет 145 гектаров.

По мнению следствия, чиновник в обход требований действующего земельного законодательства, объявил конкурс о продаже участка земли. Немаловажно и то, что он сначала занизил кадастровую стоимость земли с 8 до 5,1 миллиона рублей, а затем реализовал участок этому же ООО, которое и выступило как единственный участник. ООО в свою очередь хотело изменить вид разрешенного использования земли, то есть не заниматься на нем сельским хозяйством, а построить туристическую базу, к тому же часть земли планировали реализовать под индивидуальную застройку.

Это не первый случай уголовного преследования глав районов Башкирии. Так, в начале сентября стало известно, что главу Кугарчинского района признали виновным в хищении 26 миллионов рублей и приговорили к условному сроку. Сообщалось и о том, что вину свою подсудимый не признал. Советский районный суд принял решение в отношении главы Кугарчинского района Гайсы Янбаева, на которого уголовное дело по факту хищения 26 миллионов было возбуждено еще в мае 2019 года. В итоге Гайсу Янбаева приговорили к 5 годам условно. Также чиновника обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей в пользу государства.

#Новости#Ирина Деревянчук#Политика
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