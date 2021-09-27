Главу Кушнаренковского района Башкирии обвинили в превышении должностных полномочий

Это не первый случай уголовного преследования глав районов Башкирии. Так, в начале сентября стало известно, что главу Кугарчинского района признали виновным в хищении 26 миллионов рублей и приговорили к условному сроку. Сообщалось и о том, что вину свою подсудимый не признал. Советский районный суд принял решение в отношении главы Кугарчинского района Гайсы Янбаева, на которого уголовное дело по факту хищения 26 миллионов было возбуждено еще в мае 2019 года. В итоге Гайсу Янбаева приговорили к 5 годам условно. Также чиновника обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей в пользу государства.