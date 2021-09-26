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Президент России подчеркнул лидерство "Единой России" по результатам выборов

26 сентября 2021, 13:15
Фото: er.ru
Президент России Владимир Путин поздравил партию “Единая Россия” с победой на прошедших выборах в Госдуму. Он отметил, что выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке.

Сайт nashgorod.ru цитирует слова Владимира Путина о возросшей роли Государственной думы после введения поправок в Конституцию. По словам президента, ответственность депутатского корпуса стала выше, и в первую очередь за исполнение тех обязательств, которые взяты в ходе выборной кампании, многочисленных встреч с избирателями, и неважно, кто в какой партии состоит: все, что обещано, нужно выполнить.

Он также сказал, что в рамках избирательной кампании партии и каждый депутат ведут активный диалог с людьми. И такого “максимально интенсивного и публичного стиля работы” нужно придерживаться весь период депутатских полномочий.

По словам Владимира Путина, депутатам предстоит непростая работа. Перед страной стоит множество общих вызовов и задач, включая снижение уровня бедности, улучшение условий жизни, развития, обучения. Также необходимо повысить уровень и доступность образования, здравоохранения. Кроме того, реформы должны коснуться структуры экономики. В частности, речь идет об увеличении темпов ее роста.

Председатель “Единой России” Дмитрий Медведев выразил благодарность главе РФ и жителям страны. По его словам, позиция Владимира Путина способствовала укреплению доверия населения к партии.

Дмитрий Медведев отметил, что главный ориентир ЕР - это реализация инициатив народной программы партии. Часть из них уже перешла в статус законопроектов. “Рассчитываю, что именно с них начнет свою работу новый созыв”, - сказал лидер партии.

Как сообщает сайт “Единой России”, партия по итогам выборов сохранила конституционное большинство в нижней палате парламента. В Госдуму прошли 324 кандидата от ЕР, при этом 126 человек по федеральному списку, 198 – по одномандатным округам. Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября.

“В Башкортостане народную программу «Единой России» писали всей республикой. Свои предложения жители сел и городов вносили на встречах с депутатами. В результате собрали более 200 тысяч инициатив. Люди поверили кандидатам, отдали за них свои голоса, и теперь народным избранникам нужно оправдать доверие и выполнить обещания. Обращения в основном касаются улучшения жилищных условий, здравоохранения, особенно в части оснащения медучреждений современным оборудованием, экологии, образования. Также поступили предложения ужесточить контроль за выбросами крупных промышленных предприятий, создать экоцентры. Будем работать, учитывая пожелания жителей”, - сообщил руководитель Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия» Радий Хабиров.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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