Президент России подчеркнул лидерство "Единой России" по результатам выборов

“В Башкортостане народную программу «Единой России» писали всей республикой. Свои предложения жители сел и городов вносили на встречах с депутатами. В результате собрали более 200 тысяч инициатив. Люди поверили кандидатам, отдали за них свои голоса, и теперь народным избранникам нужно оправдать доверие и выполнить обещания. Обращения в основном касаются улучшения жилищных условий, здравоохранения, особенно в части оснащения медучреждений современным оборудованием, экологии, образования. Также поступили предложения ужесточить контроль за выбросами крупных промышленных предприятий, создать экоцентры. Будем работать, учитывая пожелания жителей”, - сообщил руководитель Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия» Радий Хабиров.