В Уфе из торгового центра «Планета» эвакуировали всех посетителей

25 сентября в 15:00 администрация ТРЦ «Планета» получила от правоохранительных органов сообщение о возможном минировании торгового центра. На место приехали кинологи с собаками, чтобы обследовать ТРЦ, что было бы невозможно без эвакуации из-за большого количества гостей. Проверка, проведенная оперативно-следственной группой, подтвердила, что сообщение о минировании было ложным. ТРЦ «Планета» возобновил работу в обычном режиме в 17:30.пресс-служба ТРЦ Планета