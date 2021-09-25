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В Уфе из торгового центра «Планета» эвакуировали всех посетителей

25 сентября 2021, 11:46
Фото: Mkset.ru
Об этом Mkset сообщила одна из посетительниц торгового центра.

Одна из посетительниц ТРЦ «Планета» в Уфе сообщила Mkset, что всех гостей центра эвакуировали, а в качестве подтверждения своих слов представила фотографии.

— Я приехала к «Планете», а там никого не пускают. Охранник ничего не объясняет, говорит «мне сказали не пускать, работаем только на выход», — сообщает женщина.

Также очевидцы сообщают, что до объявления об эвакуации по громкоговорителю, в здании работала кинолог с собакой.

Для уточнения информации мы обратились в пресс-служба МВД Башкирии, где нам сообщили, что данную информацию комментировать они не уполномочены. Отметим, что до самой «Планеты» дозвониться пока не удалось.

UPD. Пресс-служба ТРЦ «Планета» прокомментировала произошедшее событие.

25 сентября в 15:00 администрация ТРЦ «Планета» получила от правоохранительных органов сообщение о возможном минировании торгового центра. На место приехали кинологи с собаками, чтобы обследовать ТРЦ, что было бы невозможно без эвакуации из-за большого количества гостей. Проверка, проведенная оперативно-следственной группой, подтвердила, что сообщение о минировании было ложным. ТРЦ «Планета» возобновил работу в обычном режиме в 17:30.пресс-служба ТРЦ Планета

Также в комментарии сообщалось, что ТРЦ «Планета» делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность для своих гостей. Торговый центр оборудован самыми современными системами безопасности. Квалифицированные сотрудники регулярно проводят проверки всей территории и систем, а также организуют учения для отработки навыков в случае ЧП.

Напомним, что в начале сентября в Уфе эвакуировали 30 школ в связи с сообщениями о минировании.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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