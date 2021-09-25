В Госдуму РФ VIII созыва попали 14 депутатов от Башкирии

Стало известно, что в Госдуму России VIII созыва попали 14 депутатов от Башкирии. Данные опубликовала Центральная избирательная комиссия РФ.
Известно, что по партийным спискам прошли члены партии «Единая Россия»: Римма Утяшева, Наталья Орлова, Владимир Сенин, Ирина Панькина, Ризван Курбанов и Рима Баталова. Отметим, что Курбанов и Балатова свои мандаты получили от главы Радия Хабирова и от руководителя его администрации Александра Сидякина.
Что касается одномандатных округов Башкирии, то 5 из 6 мест в Думе заняли также Единоросы, а именно Эльвира Аиткулова, Динар Гильмутдинов, Павел Качкаев, Зариф Байгускаров и Рафаэль Марданшин. Шестое место занял Рифат Шайхутдинов от партии «Гражданска платформа».
Напомним, что выборы проходили три дня с 17 по 19 сентябре. Ранее мы уже сообщали о том, кто будет заседать в Городском совете Уфы V созыва.