В Уфе учитель с электронным оружием в руках устроил переполох

Сегодня, 24 сентября, в центре города из-за сообщений очевидцев о подозрительном мужчине с оружием, который шел по улице Революционная и направлялся в сторону школы и колледжа, приехали правоохранительные органы. Об этом сообщают ряд СМИ и Телеграм-каналы. Также в региональном управлении Росгвардии информацию о том, что сотрудники приезжали к колледжу, подтвердили.
Помимо этого, поступали сообщения и о том, что к школе № 44 приезжали спецслужбы, все также из-за человека с оружием.
По предварительным данным подозрительным мужчиной оказался учитель, а в руках он нес действительно оружие, однако электронное для тира, которое требовалось для занятий.
Напомним, что на этой неделе в Перми произошла стрельба в университете, где 18-летний Тимур Б. убил из дробовика 6 человек. Стрелка обезвредили сотрудники ДПС Константин Калинин и Владимир Макаров.