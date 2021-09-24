В ковидных госпиталях Башкирии заканчиваются места из-за наплыва больных COVID-19

Последние две недели по словам опрошенных Mkset медработников в Башкирии наблюдается существенный рост больных коронавирусной инфекцией, которым необходима госпитализация.
— Ситуация в госпитале очень тяжелая, — комментирует источник в Белебеевской ЦРБ. — Там за ночь прошлую поступило 40 человек, битком набитый госпиталь. Вчера, 20 человек сидели в приемном отделении — не знали куда их положить потому что все палаты, все коридоры заняты.
Аналогичная ситуация наблюдается и в инфекционном госпитале Стерлитамака, где вчера побывал главный редактор Mkset, Тимур Алмаев.
- Своими глазами убедился, что госпиталь занят процентов на 90. Заполнены все палаты, по обеим сторонам коридора стоят койки, которые тоже заняты пациентами, - комментирует Алмаев. - По словам врачей было ситуация была сложнее, пока не открыли еще один госпиталь в Стерлитамаке, на базе второй городской больницы.
Врачи также отмечают стремительное течение болезни, когда поражение легки может дойти до критического значения всего за несколько дней. Кроме того, вирус стал атаковать не только людей пожилого возраста. Так в реанимации Стерлитамакского инфекционного госпиталя можно встретить не только пенсионеров, но и молодых людей 35-37 лет.
Медработники призывают жителей Башкирии внимательнее отнестись к элементарным средствам защиты, чтобы хотя бы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией: носить маски, почаще мыть руки и не трогать лишний раз лицо, а если нет противопоказаний то задуматься о вакцинации, если еще не успели ее сделать. Так, по словам врачей Стерлитамакского инфекционного госпиталя среди пациентов лишь 3-4% вакцинированы и среди них ни одного в реанимации.
- Поэтому говорите своим знакомым, пусть никуда не ходят, сидят дома, - подытоживает источник Mkset в Белебеевской ЦРБ.