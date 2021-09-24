В ковидных госпиталях Башкирии заканчиваются места из-за наплыва больных COVID-19

Медработники призывают жителей Башкирии внимательнее отнестись к элементарным средствам защиты, чтобы хотя бы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией: носить маски, почаще мыть руки и не трогать лишний раз лицо, а если нет противопоказаний то задуматься о вакцинации, если еще не успели ее сделать. Так, по словам врачей Стерлитамакского инфекционного госпиталя среди пациентов лишь 3-4% вакцинированы и среди них ни одного в реанимации.