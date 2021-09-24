Радий Хабиров поделился детскими воспоминаниями, захлестнувшими его в самолете

Воспоминание которым он поделился со своей широкой аудитории – детские. Глава региона ностальгировал по каникула, которые он проводил в деревне у деда Барыя. Хабиров не удержался и от шутки, подчеркнув, что его дедушку звали именно Барый, а не Барий, как можно подумать. Уточнил Радий Хабиров и нюанс, о том, что он – единственный химический элемент в его семье.