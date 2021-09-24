Промоутер Гран-при России: Организаторы готовы к неблагоприятным погодным условиям

«Самое главное, что у нас готовы все дренажные системы. Сильный дождь во вторник обозначил наши слабые места, поэтому если завтра будет совсем потоп, то застоя воды нигде не будет. А если говорить про все остальное — будем смотреть по обстоятельствам. Итоговое решение в любом случае принимает FIA», — передает слова Титова «Советский спорт» со ссылкой на «Спорт-Экспресс».