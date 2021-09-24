mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Промоутер Гран-при России: Организаторы готовы к неблагоприятным погодным условиям

24 сентября 2021, 18:56
Фото: wikipedia.org
Промоутер Гран-при России Алексей Титов заявил, что непогода не должна помешать субботней квалификации.

«Самое главное, что у нас готовы все дренажные системы. Сильный дождь во вторник обозначил наши слабые места, поэтому если завтра будет совсем потоп, то застоя воды нигде не будет. А если говорить про все остальное — будем смотреть по обстоятельствам. Итоговое решение в любом случае принимает FIA», — передает слова Титова «Советский спорт» со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 25 сентября состоится квалификация, а в воскресенье, 26 сентября, пройдет гонка на «Сочи Автодром». Действующим победителем Гран-при России является финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.

#Новости#Марина Колодкина#Спорт
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48