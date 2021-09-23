Минздрав Башкирии прокомментировал жалобы на бокс в поликлинике Стерлитамака

Пресс-секретарь регионального Минздрава Софья Алешина для начала уточнила, что описываемая ситуация произошла утром в понедельник, когда в поликлинику приходят граждане, которые почувствовали недомогание на выходных или же приехали из садов. По словам представителя ведомства поток пациентов в первый рабочий день часто бывает значительно интенсивнее , чем в другие дни. Также было отмечено и то, что начался осенний сезон, во время которого количество больных ОРВИ неизбежно возрастает.