Минздрав Башкирии прокомментировал жалобы на бокс в поликлинике Стерлитамака

Жалобы пациентов на переполненный бокс для пациентов с признаками инфекционных заболеваний в Стерлитамакской поликлинике №2 стали появляться на странице в социальной сети Радия Хабирова. По словам пациентов, которые пришли к врачу с высокой температурой и признаками ОРВИ, их направляли в бокс, площадью около 20 метров, где одновременно скопилось очень много людей.
Пациенты жаловались на тесный бокс, отсутствие возможности присесть всем пациентам (недостаточное количество скамеек и отсутствие воды. По словам пользователей они ждали приема по нескольку часов (одна из пользовательниц заявила, что ждала приема врача с 8 до 15 часов).
Корреспондент Mkset обратился за комментариями в пресс-службу Минздрава Башкирии. В ведомстве пояснили, что находятся в курсе ситуации, а также о том, какие меры уже приняты в данной поликлинике.
Пресс-секретарь регионального Минздрава Софья Алешина для начала уточнила, что описываемая ситуация произошла утром в понедельник, когда в поликлинику приходят граждане, которые почувствовали недомогание на выходных или же приехали из садов. По словам представителя ведомства поток пациентов в первый рабочий день часто бывает значительно интенсивнее , чем в другие дни. Также было отмечено и то, что начался осенний сезон, во время которого количество больных ОРВИ неизбежно возрастает.
Также Алешина рассказала и о том, что в боксе работают несколько специалистов, однако принять такой поток пациентов им не под силу, в связи с чем Минздрав уже направил в стерлитамакскую поликлинику № 2 и в другие учреждения, где есть такая проблема, студентов-ординаторов.
В конце беседы Софья Алешина призвала граждан, которые еще не вакцинировались от коронавирусной инфекции, все же пройти вакцинацию, ведь это единственный способ существенно снизить риск попадания в очередь в инфекционный бокс.