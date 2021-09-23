Глава администрации Хабирова Александр Сидякин отказался от депутатского мандата

Стало известно о том, что 45-летний руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин, который за время своей трудовой деятельности уже работал в Госдуме два созыва, отказался от получения депутатского мандата.
Сидякин остается работать на прежней должности в Башкирии. Несмотря на то, что его избрали депутатом в составе федерального списка от «Единой России».
В соответствии с третьей частью 92 статьи Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» чиновник написал заявление.
Александр Сидякин широко известен не только в регионе. Вся Россия знает его как автора и лоббиста закона об иностранных агентах. Однако буквально накануне глава Башкирии Радий Хабиров приоткрыл завесу тайны и признался, что тоже активно участвовал в создании закона об иноагентах, а сам Александр Сидякин взял на себя риски и «протолкнул» данный закон, как можно заметить сделал это он успешно.