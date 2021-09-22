Здания Уфы проверили на прочность

Обследование стен недостроенных зданий проводился в рамках исследования долговечности строительной керамики, которое осуществляется в течение последних нескольких месяцев. Несущие стены многоквартирных домов в уфимском микрорайоне Дема построены из крупноформатных многопустотных поризованных керамических камней. Эксперты отметили дефекты и повреждения, а также собрали образцы для отправки в лабораторию. По итогам проверки будет произведена оценка долговечности стройматериала в условиях средней полосы и созданы рекомендации по его применению в наружных стенах конструкций.