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Здания Уфы проверили на прочность

22 сентября 2021, 15:31
Фото: pxhere.com
Специалисты из Архитектурно-строительного института осмотрели наружные стены недостроенных домов в одном из микрорайонов Уфы, которые более пяти лет простояли без внешней защиты. Цель исследования — выяснить, как ведет себя используемый в строительстве материал в климатических условиях средней полосы России.

В проекте участвуют преподаватели кафедры «Строительные конструкции» Архитектурно-строительного института УГНТУ — профессор Игорь Недосеко и доцент, кандидат технических наук Дмитрий Синицын. Вместе с ними работает ведущий научный сотрудник лаборатории строительной теплофизики Научно-исследовательского института строительной физики Российской Академии строительных наук (НИИСФ РААСН), кандидат технических наук Дмитрий Желдаков. Об этом сообщает КП-Уфа.

Обследование стен недостроенных зданий проводился в рамках исследования долговечности строительной керамики, которое осуществляется в течение последних нескольких месяцев. Несущие стены многоквартирных домов в уфимском микрорайоне Дема построены из крупноформатных многопустотных поризованных керамических камней. Эксперты отметили дефекты и повреждения, а также собрали образцы для отправки в лабораторию. По итогам проверки будет произведена оценка долговечности стройматериала в условиях средней полосы и созданы рекомендации по его применению в наружных стенах конструкций.

Отмечается, что проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между специалистами АСИ УГНТУ и НИИСФ РААСН. Это исследование является особенно актуальным, поэтому к работе над ним предполагается привлечь также студентов, аспирантов и молодых преподавателей.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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