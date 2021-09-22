Власти Уфы не могут гарантировать, что ситуация со счетами за отопление не повторится

Известно, что в этом году исполняется план мероприятий, направленный на энергосбережение, отмечается, что ранее такие работы практически не проводились. В частности, провели ревизию элеваторных узлов и дроссельных шайб, в результате чего диаметр сужающих устройств уменьшили в 13,5%. Так, по словам Гайфуллина, потребление снизится примерно на 10% и соответствует 45 миллионам рублей за отопительный сезон, что повлияет и на сумму в счетах за отопления.