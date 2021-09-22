Школьников 5-8 и 10 классов в 12 районах Башкирии перевели на дистанционное обучение

Новости о новых ограничениях сыплются как из рога изобилия. Вчера, 21 сентября, стало известно о запрете посещения зрителями спортивных мероприятий в закрытых помещениях. Ограничение будет действовать до 1 ноября 2021 года. Также вчера стало известно и о том, что на две недели в Башкирии приостанавливается диспансеризация населения и профосмотры.