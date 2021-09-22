С 27 сентября в театры Башкирии будут пускать по QR-коду сертификата о вакцинации

Стало известно, что в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в Башкирии посетителю театрально-концертных организаций необходимо будет предоставить на выбор три справки. Об этом сообщила замминистра культуры РБ Наталья Лапшина.
Так, региональное Минкультуры усиливает меры безопасности и с 27 сентября на входе в обязательном порядке у посетителей будут требовать предъявление QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации против COVID-19, либо справки о наличии противопоказаний к вакцинации, либо справки о перенесенном коронавирусе в течение последних 6 месяцев.
Отмечается, что в случае, если данные документы предъявить нет возможности, билеты можно вернуть.
Напомним, что ранее глава Башкирии также вносил изменения в указ о коронавирусных ограничениях. В частности, было отмечено, что для посещения музеев, выставок и библиотек справку о вакцинации показывать нет необходимости. Между тем, для посещения ночных клубов, массовых физкультурных и спортивных мероприятий, которые проводятся в закрытых помещениях, можно предъявить не только сертификат о вакцинации, справку о противопоказании к ней или отрицательный ПЦР тест, но и справку о перенесенной в течение последних шести месяцев коронавирусной инфекции.