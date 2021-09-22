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Минздрав Башкирии принял решение о приостановке плановой диспансеризации

22 сентября 2021, 03:32
Фото: 1mediainvest
Решение принято ведомством по причине высокой заболеваемости коронавирусом.

В регионе принято серьезное решение о приостановке плановой диспансеризации. На это решение Министерство Башкирии побудил высокий уровень заболеваемости коронавирусом, а также низкий темп вакцинации от новой инфекции.

Статистика оперштаба демонстрирует, что на протяжении нескольких недель стабильно держится довольно высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекций — каждый день выявляется более 300 инфицированных, несколько раз в неделю это количество возрастает, устанавливая новые рекорды, как по заболеваемости, так и по смертности.

Исходя из текущего положения оперативный штаб принял и озвучил решение о приостановке плановых диспансеризаций и профосмотров на 14 дней. Приостановлены данные процессы будут для того, чтобы разгрузить систему первичного звена медицинской помощи. Медики, которые были задействованы в диспансеризации немного сменят вид деятельности и будут принмать участие в оказании неотложной помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией.

В частности, отмечаются растущие темпы заболеваемости в Белорецком, Иглинском, Баймакском районах и городе Октябрьский. Там привито чуть больше 30% населения. Министерство здравоохранения полагает, что именно в этом причина неуклонно растущего количество больных в регионе.

Напомним, за период пандемии в Башкирии уже приостанавливали диспансеризацию, собственно по причине пандемии и возрастающей заболеваемости, однако процесс восстановили в феврале 2021 года по поручению Радия Хабирова, которое он озвучил на оперативном совещании в правительстве.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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