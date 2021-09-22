Минздрав Башкирии принял решение о приостановке плановой диспансеризации

Исходя из текущего положения оперативный штаб принял и озвучил решение о приостановке плановых диспансеризаций и профосмотров на 14 дней. Приостановлены данные процессы будут для того, чтобы разгрузить систему первичного звена медицинской помощи. Медики, которые были задействованы в диспансеризации немного сменят вид деятельности и будут принмать участие в оказании неотложной помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией.