mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Из-за конфликта на АЗС в Крыму задержали 58 человек

22 сентября 2021, 15:57
Фото: pxhere.com
Серьезный конфликт произошел на автозаправке в Евпатории. Сотрудники правоохранительных органов задержали 58 человек.

Корреспонденты информационного издания RT пишут об этом, ссылаясь на официальное заявление пресс-службы Главного управления МВД в Крыму.

На пульт диспетчера городского отдела МВД поступил сигнал о том, что на местной АЗС грубо нарушают общественный порядок. На место чрезвычайного происшествия оперативно прибыли полицейские. Впоследствии они проинформировали о том, что в процессе предотвращения ими противоправных действий некоторые участники конфликта «предприняли попытку нарушения общественного порядка».

На основании соответствующего положения в законодательстве правоохранители сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. Инцидент обошелся без жертв и пострадавших.

Силовики задержали 58 граждан, многие из которых были вооружены, заявили в пресс-службе ведомства.

#Новости#Марина Колодкина#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48