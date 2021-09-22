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Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» проиграли череповецкой «Северстали»

22 сентября 2021, 15:36
Фото: pxhere.com
21 сентября хоккейная команда Уфы «Салават Юлаев» провела первый матч второй выездной серии в ходе чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Уфимские спортсмены уступили череповчанам по счетом 2:1.

Команда уфимских хоккеистов, тренирующихся под руководством Томи Ламса, на этот раз отправились по маршруту Череповец-Санкт-Петербург-Ярославль, сообщает КП-Уфа. Отмечается, что в поездку в составе команды отправился также Родион Амиров, который лишь недавно оправился после травмы, полученной в матче на Кубок президента Республики Башкортостан с «Северсталью».

В начале регулярного чемпионата «Салават Юлаев» одержал семь побед подряд, однако в Череповце удача изменила уфимцам, и они проиграли хоккеистам «Северстали» со счетом 2:1. На 57-й минуте матча «юлаевцы» усилиями Тему Хартикайнена сравняли было счет, но на 59-й минуте Владислав Кодола из «Северстали» забил гол в ворота соперников.

Следующий матч уфимские хоккеисты проведут 23 сентября со спортсменами местного СКА.

#Новости#Марина Колодкина#Спорт
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