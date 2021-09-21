Жена сбежавшего из ИК №9 в Башкирии заключенного заявила, что его спровоцировали

Изданию UFA1.RU удалось пообщаться с женой одного из заключенных ИК № 9, которые совершили побег и сейчас находятся в розыске. Женщина сообщила корреспонденту издания свои предположения о том, что её муж Сергей Камардин находился в ожидании принятия решения о его условно-досрочном освобождении. также женщина сообщила о том, что поведение её мужа даже заслуживало поощрений от администрации колонии, и надо полагать, не вызывало никаких нареканий. по словам супруги Камардина он много работал и даже имел ходатайство от священнослужителя отца Валентина.