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Жена сбежавшего из ИК №9 в Башкирии заключенного заявила, что его спровоцировали

21 сентября 2021, 10:36
Фото: УФСИН России по Башкирии
Женщина уверена, что супруг не мог столь опрометчиво поступить, ведь незадолго до побега он подал заявление на УДО.

Изданию UFA1.RU удалось пообщаться с женой одного из заключенных ИК № 9, которые совершили побег и сейчас находятся в розыске. Женщина сообщила корреспонденту издания свои предположения о том, что её муж Сергей Камардин находился в ожидании принятия решения о его условно-досрочном освобождении. также женщина сообщила о том, что поведение её мужа даже заслуживало поощрений от администрации колонии, и надо полагать, не вызывало никаких нареканий. по словам супруги Камардина он много работал и даже имел ходатайство от священнослужителя отца Валентина.

Женщина недоумевает, как мог и мог ли вообще её муж решиться на такой поступок, зная, что на воле его ждет семья и все условия для достойной жизни. По мнению женщины на такие действия её супруга могли спровоцировать какие-то неурядицы с его заявлением на УДО. Резюмирует женщина свои размышления тем, что на побег Камардина могли только спровоцировать.

Напомним, о побеге из колонии №9 в Мелеузе Камардин и еще одного осужденного Сергея Чиркова стало известно 14 сентября. Сергей Камардин с 2016 года отбывал наказание за умышленное причинение вреда здоровью, которое повлекло смерть. Второй осужденный отбывал срок за причинение тяжкого время здоровью. Поиски мужчин продолжаются, есть информация, что они могут передвигаться на автомобиле ВАЗ 2106 с така называемыми блатными номерами.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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