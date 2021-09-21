В Башкирии ввели временный запрет на посещение спортивных мероприятий в помещениях

Напомним, что о том, что ситуация с коронавирусом в Уфе только усугубляется, о чем сообщалось на сегодняшнем оперативном совещании в мэрии Уфы. В ходе этой же оперативки мэр Уфы рассказал о массовых гуляниях в честь завершения ремонта в парке Нефтехимиков, которые собрали 10000 человек вечером 15 сентября.