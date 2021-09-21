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В Башкирии ввели временный запрет на посещение спортивных мероприятий в помещениях

21 сентября 2021, 11:59
Фото: 1mediainvest
Решение о запрете зрителям посещать спортивно-массовые мероприятия приняло республиканское министерство спорта.

Очередное коронавирусное ограничение озвучили оттуда, откуда не ждал никто. Министерство спорта республики сообщило о новом запрете, на этот раз жителям республики запретили посещать спортивно массовые мероприятия до 1 ноября 2021 года. Уточняется, что запрет коснется лишь мероприятий в закрытых помещениях.

Уже сегодня рекомендации от министерства отправятся во все подведомственные организации, а именно в федерации различных видов спорта, профессиональные спортивные организации, а также в администрации районов и городов.

В министерстве также сообщили, что будет прорабатываться вопрос посещения зрителями официальных профессиональных спортивных матчей по популярным видам спорта – футболу, хоккею и волейболу. В министерстве не исключили, что их посещение будет возможным, но с жесточайшим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Напомним, что о том, что ситуация с коронавирусом в Уфе только усугубляется, о чем сообщалось на сегодняшнем оперативном совещании в мэрии Уфы. В ходе этой же оперативки мэр Уфы рассказал о массовых гуляниях в честь завершения ремонта в парке Нефтехимиков, которые собрали 10000 человек вечером 15 сентября.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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