В Башкирии ввели временный запрет на посещение спортивных мероприятий в помещениях

Очередное коронавирусное ограничение озвучили оттуда, откуда не ждал никто. Министерство спорта республики сообщило о новом запрете, на этот раз жителям республики запретили посещать спортивно массовые мероприятия до 1 ноября 2021 года. Уточняется, что запрет коснется лишь мероприятий в закрытых помещениях.
Уже сегодня рекомендации от министерства отправятся во все подведомственные организации, а именно в федерации различных видов спорта, профессиональные спортивные организации, а также в администрации районов и городов.
В министерстве также сообщили, что будет прорабатываться вопрос посещения зрителями официальных профессиональных спортивных матчей по популярным видам спорта – футболу, хоккею и волейболу. В министерстве не исключили, что их посещение будет возможным, но с жесточайшим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
Напомним, что о том, что ситуация с коронавирусом в Уфе только усугубляется, о чем сообщалось на сегодняшнем оперативном совещании в мэрии Уфы. В ходе этой же оперативки мэр Уфы рассказал о массовых гуляниях в честь завершения ремонта в парке Нефтехимиков, которые собрали 10000 человек вечером 15 сентября.