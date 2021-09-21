Туристический поток в Башкирию к 2035 году планируют увеличить до 5 миллионов человек

Масштабные планы по увеличению турпотока в республику обсуждали в правительстве вчера, 20 сентября на еженедельном оперативном совещании. Так, к 2035 году туристический поток в республику хотят увеличить до 5 миллионов людей в год. Эльмира Туканова, председатель Госкомитета по туризму Башкирии рассказала о том, что документ был разработан в соответствии с федеральной стратегией развития туризма до 2035 года.