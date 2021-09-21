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Скончалась 102-летняя жительница Уфы, ранее успешно переборовшая коронавирус

21 сентября 2021, 16:44
Фото: Демский район / Вконтакте
Татьяна Колесникова была ветераном Сталинградской битвы.

В Уфе скончалась одна из участниц Сталинградской битвы Татьяна Колесникова, ей было 102 года.

Напомним, в начале сентября Минздрав республики сообщал о том, что Татьяна Колесникова успешно переборола коронавирус. Она была госпитализирована в Демский ковид-госпиталь с поражением легких на 32%, но после недели лечения ее выписали с выздоровлением, постковидную реабилитацию она проходила дома.

Сегодня, 21 сентября в соцсетях Демского района было опубликовано сообщение о том, что Татьяна Колесникова скончалась. Ее похоронят на Аллее Славы на Южном кладбище. Ufa1 со ссылкой на администрацию Демского района подчеркивает, что смерть наступила от старости, а не от коронавируса.

Татьяна Колесникова родилась в Оренбургской области, в 23 года — оказалась на фронте. После окончания ускоренных курсов связистов осенью 1942 года она участвовала в Сталинградской битве. В последний год войны она получила ранение, от которого оправлялась в госпитале три месяца. После выздоровления комиссовали в Башкирию, где она 43 года проработала на ж/д станции Дема.

#Новости#Андрей Королев#Общество
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