mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Из-за возгорания тепловоза в Башкирии могут приостановить железнодорожное движение

21 сентября 2021, 09:35
Фото: МЧС Башкирии
На путях загорелся тепловоз из 65 грузовых вагонов.

Сегодня, 21 сентября в Кармаскалинском районе республики загорелся тепловоз. Возгорание случилось в 35 километрах южнее от железнодорожной станции «Тазларово» примерно в 10:35 по уфимскому времени, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии..

Известно о том, что маневровый тепловоз, который вез 63 грузовых вагона, 45 из которых были нагружены двигался и Стерлитамака в Уфу. Но не доехал.

Пожар тушили добровольцы пожарной дружины села Новые Киешки. С огнем боролись 17 человек и шесть единиц техники, такие данные сообщили в МЧС.

К приезду пожарных горел двигательный отсек тепловоза. Было подано два ствола, а также организован подвоз воды. В МЧС дополнительно сообщили, что угрозы распространения огня нет. Известно и о том, что инцидент обошелся без жертв, никто не пострадал.

В МЧС Башкирии не исключают, что из-за пожара вероятна приостановка движения грузовых поездов. Из Стерлитамака на место пожара выехал резервный тепловоз. Уточняют в ведомстве и то, что последствия пожара никаким образом не коснутся графика движения пассажирских поездов.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48