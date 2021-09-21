Из-за возгорания тепловоза в Башкирии могут приостановить железнодорожное движение

Сегодня, 21 сентября в Кармаскалинском районе республики загорелся тепловоз. Возгорание случилось в 35 километрах южнее от железнодорожной станции «Тазларово» примерно в 10:35 по уфимскому времени, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии..
Известно о том, что маневровый тепловоз, который вез 63 грузовых вагона, 45 из которых были нагружены двигался и Стерлитамака в Уфу. Но не доехал.
Пожар тушили добровольцы пожарной дружины села Новые Киешки. С огнем боролись 17 человек и шесть единиц техники, такие данные сообщили в МЧС.
К приезду пожарных горел двигательный отсек тепловоза. Было подано два ствола, а также организован подвоз воды. В МЧС дополнительно сообщили, что угрозы распространения огня нет. Известно и о том, что инцидент обошелся без жертв, никто не пострадал.
В МЧС Башкирии не исключают, что из-за пожара вероятна приостановка движения грузовых поездов. Из Стерлитамака на место пожара выехал резервный тепловоз. Уточняют в ведомстве и то, что последствия пожара никаким образом не коснутся графика движения пассажирских поездов.