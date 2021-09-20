mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

По данным ЦИК явка на выборы в Башкирии составила более 70%

20 сентября 2021, 12:52
Фото: 1mediainvest
Предварительные итоги выборов озвучила Илона Макаренко, председатель Центризбиркома Башкирии.

Сегодня, 20 сентября по всей стране подводятся предварительные итоги выборов, которые впервые проходили в течении трех дней, с 17 до 19 сентября. Исходя из обнародованных данных явку в регионе специалисты назвали довольно высокой. Составила она около 74% от всех зарегистрированных на территории субъекта избирателей. Однако это количество еще может несущественно измениться вместе с обработкой всех бюллетеней.

Выбирали жители Башкирии не только депутатов Государственной думы. Их, к слову, избирали и по спискам и по одноманатным округам(6 округов). В регионе также проходили дополнительные выборы депутатов парламента Башкирии по трем одномандатным округам.

В Уфе и в ряде других городов и районов республики еще прошли выборы депутатов городских и районных советов.

Илона Макаренко назвала 5 партий, которые предварительно лидируют в голосовании: «Единая Россия» - 67,81%, КПРФ – 14,95%, ЛДПР – 6,7%, «Новые люди» - 3,02%, «Справедливая Россия – За Правду» - 2,69%, «Партия пенсионеров» - 1,13%.

Известно, что за ходом выборов в Башкирии следили 13,5 тысяч наблюдателей и 271 представитель СМИ.

#Новости#Ирина Деревянчук#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48