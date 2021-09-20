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МЧС Башкирии предупреждает о заморозках до –6 градусов по республике

20 сентября 2021, 11:40
Фото: 1mediainvest
Заморозки ожидаются и в воздухе и на поверхности земли.

По данным синоптиков Башгидрометцентра в течении следующих суток по республике будет сохраняться переменная облачность, но осадков в регионе не ждут. Несмотря на то, что ветер прогнозируют переменный и слабый, ситуация с погодой не так проста как кажется. Этой ночью с 20 на 21 сентября более чем вероятны заморозки как в воздухе, так и на поверхности почвы. Ночью температура составит от –1 до – 6 градусов, днем будет колебаться в пределах от +8 до +13 градусов.

МЧС по Башкирии предупреждает не только об опасном явлении в виде заморозков до –6 градусов, но и напоминает о вероятном ухудшении видимости на отдельных участках автодорог Башкирии с видимостью в 500-1000 метров.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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