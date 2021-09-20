mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Количество россиян вовремя приходящих на работу увеличилось вдвое за 12 лет

20 сентября 2021, 17:14
Фото: pxhere.com
По результатам опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob стало известно, что 71% жителей России никогда не опаздывали на работу.

15% опрошенных россиян сказали, что опаздывали всего несколько раз в год, 6% - несколько раз в месяц, а вот 4% признались, что опаздывают на работу несколько раз в неделю. Об этом сообщает RT.

В 2009 году подобный опрос продемонстрировал, что сего 35% россиян вовремя приходили на работу.

Пунктуальных работников больше среди людей в возрасте от 45 лет. Их 73%. А 66% пунктуальных среди сотрудников младше 34 лет.

По итогам исследований, 80% россиян опаздывают на 10-15 минут на работу, 6% - на 30 минут, а 2% опаздывают на 1 час и больше.

Причиной запаздываний, сотрудники чаще всего называют пробки, проблемы с автобусами, семейные обстоятельства, крепкий утренний сон и форс-мажор.

В опросе принимали участие 3000 экономически активных граждан, которые работают по фиксированному графику на территории работодателя.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48