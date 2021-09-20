Городскую больницу №2 в Стерлитамаке вновь перепрофилировали в ковид-госпиталь

Пресс-служба медицинского учреждения сообщила об этом еще в субботу, 18 сентября. Очередное перепрофилирование Стерлитамакского учреждения вызвал рост числа людей, заболевших новой коронавирусной инфекцией. Напомним, в апреле 2020 года больница № 2 была перепрофилирована под ковид-госпиталь. С апреля по февраль там лечили коронавирус, после чего в городе начал работу филиал республиканского инфекционного госпиталя и больница снова стала работать в обычном режиме. Но в этом сентябре всё изменилось.